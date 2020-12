Le spécialiste anversois en bâtiments intelligents rachète Dexma, un acteur en gestion énergétique.

Dexma fournit des solutions SaaS sur base de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage machine pour le contrôle et la gestion des données énergétiques. L'entreprise possède quatre mille clients finaux et est active dans trente pays. Son siège se trouve à Barcelone.

En reprenant Dexma, Spacewell, qui fait elle-même partie du Nemetschek Group, veut encore étendre sa gamme. L'entreprise fournit des logiciels de gestion et d'utilisation de bâtiments, notamment aussi pour automatiser les tâches dans ces bâtiments et améliorer leur connectivité.

'Nous plaçons de grands espoirs dans ce rachat. A l'avenir, Spacewell et Dexma pourront intégrer et comparer les données de chaque plate-forme matérielle ou de détection. Il en résultera que notre offre combinée deviendra indépendante, flexible et parée pour l'avenir', déclare Eric Van Bael, CEO de Spacewell. 'Une situation win-win pour toutes les entreprises qui veulent opérer de manière plus durable.'

