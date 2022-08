Pour demeurer rentable, SoundCloud va limoger jusqu'à vingt pour cent de ses employés. Les raisons de cette mesure résident dans l'actuel climat économique et le marché financier.

SoundCloud a annoncé cette réorganisation par un courriel adressé par son CEO Michael Weismann aux collaborateurs. Voilà ce que révèlent divers médias, dont Billboard et Variety, et qui a été confirmé aussi par un porte-parole de l'entreprise. Les licenciements toucheront principalement les Etats-Unis et la Grande-Bretagne. On ignore cependant encore combien de postes de travail seront précisément supprimés. Selon une estimation, quelque 1.700 personnes travaillent actuellement chez SoundCloud.

Ce n'est du reste pas la première fois que l'entreprise annonce une grande phase de licenciements. En 2017 en effet, SoundCloud s'était séparée de 40 pour cent de son personnel suite à de graves difficultés financières. Depuis lors, elle avait réussi à s'attirer des centaines de millions de dollars d'investissements. Les trois premiers mois de 2020 furent le premier trimestre rentable de l'entreprise.

En collaboration avec Dutch IT Channel

