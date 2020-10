Le fournisseur de services IT Sopra Steria est actuellement la victime d'une cyber-attaque. La branche belge de l'entreprise connaît elle aussi des problèmes pour l'instant.

Sopra Steria fournit des services IT aux banques, aux pouvoirs publics et au secteur énergétique notamment. L'entreprise a elle-même annoncé avoir durant la soirée du 20 octobre constaté une cyber-attaque à l'encontre de son réseau IT et avoir immédiatement pris les mesures qui s'imposaient.

L'entreprise ne donne pas plus de détails, sauf qu'elle prend contact avec ses clients et partenaires. Data News a appris que le département belge de Sopra Steria connaît également des problèmes avec ses systèmes.

La firme française Sopra Steria est depuis 2014 le résultat d'une fusion entre Sopra et Steria et occupe plus de quarante mille personnes dans 25 pays. Elle enregistre un chiffre d'affaires de quasiment 4,5 milliards d'euros. Au niveau international, elle compte parmi ses clients les banques HSBC et BNP Paribas, tout comme le service de santé britannique NHS. En Belgique, le SPF Stratégie et Appui utilise ses services.

Selon des sources du LeMagIT français, il s'agit d'une attaque au rançongiciel Ryuk, qui a touché l'Active Directory de l'entreprise. Le magazine ajoute ironiquement que Sopra Steria dispose d'un département spécialisé dans la cyber-sécurité, tout en apportant la nuance, selon laquelle l'incident en question démontre bien que n'importe quelle entreprise peut en être la victime.

