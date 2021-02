La firme de cyber-sécurité Sophos introduit le support d'Intercept X pour la plate-forme Snapdragon. Il s'agit là d'une sécurité terminale pour les PC 5G pilotés par les tout nouveaux processeurs de Qualcomm.

Les plates-formes IT de Snapdragon permettront la connectivité 5G sur les ordinateurs portables et capitaliseront sur la technologie pour smartphones de Qualcomm. Intercept X de Sophos a pour but de veiller à ce que les ordinateurs et terminaux soient sécurisés par l'intelligence artificielle (AI) et par des fonctions anti-ransomware s'opposant aux cyber-menaces. Sophos s'attend à ce qu'Intercept X soit disponible pour les plates-formes IT de Snapdragon au cours du second semestre de 2021.

'La sécurité apprécie la prévisibilité'

'Les appareils mobiles ont toujours connu nettement moins d'incidents de sécurité que les PC aux architectures traditionnelles', déclare Joe Levy, Chief Technology Officer chez Sophos. 'Cela n'est pas dû au fait qu'ils ne sont pas omniprésents, mais plutôt à cause de leur architecture moderne, qui offre une prévisibilité générale par rapport aux PC. La sécurité apprécie la prévisibilité. Voilà pourquoi nous sommes ravis de faire partie de l'aspect sécuritaire de cette plate-forme IT de la prochaine génération.'

Intercept X utilisera Connected Standby pour une communication permanente avec un grand nombre de PC pilotés par Snapdragon. En outre, le Qualcomm AI Engine assurera, selon le fabricant, une accélération AI en vue de compiler toujours plus de logiciels en temps réel. La procédure se déroulera plus rapidement et de manière plus économe en énergie, ce qui est important, lorsque des appareils fonctionnent sur une batterie.

