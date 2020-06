VMware a un nouveau country leader pour la Belgique et le Luxembourg. Sophie Decock y succède en effet à Bart Coole.

Decock débutera le 6 juillet chez VMware. Depuis 2018, elle était responsable de la vente chez Google Cloud BeLux. Avant cela, elle travailla cinq ans chez ServiceNow et, avant encore, chez EMC, Sun Microsystems et GE Capital notamment.

"Ces derniers mois nous ont appris l'importance de la vie et du travail à distance, tout en restant interconnectés. La transformation numérique et la résilience de l'activité ont été une fois encore confirmées en tant que priorités absolues. VMware joue sur ce plan un rôle essentiel et aide les entreprises à se transformer, tout en gardant le nuage à l'esprit", déclare Decock dans un communiqué de presse.

Dans sa nouvelle fonction, elle fera rapport à Léon de Werker, directeur régional pour le Benelux chez VMware. Elle succédera à Bart Coole, qui avait dû quitter l'entreprise en février suite à une réorganisation interne.

