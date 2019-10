Sony sort une appli 'Remote Play' pour Android. Celle-ci doit vous permettre de diffuser des jeux vidéo de votre console vers un smartphone ou une tablette.

Cette mise à jour constitue une extension à la gamme existante d'options Remote Play de Sony. Les smartphones spécifiques à Sony (comme les appareils Xperia) peuvent depuis 2014 déjà diffuser des jeux, mais dorénavant, vous pourrez donc aussi y arriver avec tous les smartphones et tablettes tournant sur Android 5.0 ou ultérieur. Plus tôt cette année, l'entreprise avait déjà introduit une appli similaire pour les appareils iOS. Le streaming vers les ordinateurs Windows ou Mac était déjà possible depuis 2016.

Sony a annoncé l'appli pour la version 7.00 de son logiciel système. La mise à jour sortira plus tard cette semaine. Outre Remote Play, l'update proposera une extension de la fonction 'party chat' pour permettre le clavardage à 16 personnes au lieu de 8.

Ce qui est étonnant, c'est qu'avec cette mise à jour, Sony supprime aussi l'intégration Facebook embarquée. Il ne sera donc plus possible de poster directement des captures d'écran et des trophées sur la ligne de temps Facebook.