Selon le journal Nikkei, le géant technologique aurait libéré dans ce but plus de cent milliards de yens, soit plus de 800 milliards d'euros après conversion.

Crunchyroll est un service de streaming américain spécialisé dans les animations (principalement de séries japonaises). Il recense quelque 70 millions d'utilisateurs gratuits et 3 millions d'abonnés payants. Le service est ainsi plus modeste que Netflix par exemple, mais vu la niche spécifique dans laquelle il opère, Sony, elle-même une firme japonaise, espère étendre sa division 'loisirs' grâce à un public fidèle.

Ce public est en outre en train de croître. Le genre animation est occupé à progresser ces dernières années. En 2018, ce marché pesait 21 milliards de dollars au niveau mondial, soit une fois et demi de plus que cinq ans auparavant. Crunchyroll a été créé en 2006 en Californie et appartient depuis 2017 à l'opérateur américain AT&T.

