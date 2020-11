Le géant électronique Sony a annoncé ce lundi qu'il allait mettre au point des drones. C'est sous la dénomination Airpeak que l'entreprise japonaise entend produire des appareils combinant la connaissance de Sony en matière de technologie de l'image à l'intelligence artificielle et à la robotique.

La firme a posté une courte vidéo de présentation sur YouTube, dans laquelle on ne découvre pas grand-chose de plus que la marque et une hélice qui tourne. On ignore encore à quel groupe-cible les appareils seront destinés. Dans un bref communiqué de presse, Sony déclare vouloir d'une part soutenir la créativité des auteurs de vidéos en vue d'apporter sa contribution à 'l'industrie des loisirs et d'autres secteurs encore'. En même temps, le projet Airpeak favorisera l'utilisation de drones dans des environnements qui étaient précédemment difficiles d'accès aux appareils volants habituels et ce, pour des raisons de sécurité et/ou de fiabilité.

Aibo

Sony est connue pour ses appareils photo et caméras vidéo et fut jusqu'à la fin des années nonante un pionnier dans le domaine de la robotique. C'est ainsi que l'entreprise lança en 1999 le chien-robot Aibo, dont un successeur sortit en 2017. Il y a cinq ans, elle se focalisa également sur les drones sous l'appellation Aerosense. Ces appareils avaient cependant un caractère plus industriel.

Airpeak devrait être lancé au printemps de 2021.

