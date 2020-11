Le lancement des nouvelles consoles de jeu de Sony et de Microsoft a été de pair avec d'importantes pénuries. Sony promet à présent de nouveaux appareils pour les fêtes de fin d'année, alors que Microsoft a de son côté annoncé des changements dans son système de réservations.

Une nouvelle génération de consoles de jeu sortant au cours d'une année, où la plupart des autres formes de loisirs sont interdites, cela devait forcément être un succès. Sony indique dans un message sur Twitter que l'introduction de la PlayStation 5, plus tôt ce mois-ci, a été 'la plus importante à ce jour'. L'entreprise semble cependant en avoir largement sous-estimé le succès, puisque les appareils avaient été écoulés par précommande bien avant le lancement. On n'en trouve plus aucun nulle part actuellement. En décembre, une nouvelle série de consoles devrait cependant être expédiées vers les magasins, selon Sony. Les consommateurs pourront ainsi essayer une fois encore d'en acquérir une avant la période des fêtes.

Nouveau système de précommande

Sony n'a du reste pas été la seule entreprise à avoir été aux prises avec une pénurie. La demande des nouvelles Xbox Series X et S, les consoles de Microsoft, fut en effet aussi nettement supérieure à l'offre, ce qui fait que de très nombreux fans ne parvinrent pas à en s'en procurer une. Microsoft entend par conséquent adapter à l'avenir son système de précommande. Voilà ce qu'a déclaré Phil Spencer, directeur de la division Xbox, dans une interview accordée au site d'actualité The Verge.

Grâce à ce système de précommande, les gens peuvent réserver à l'avance une console, afin de l'obtenir quasi directement une fois que les appareils débarquent dans les boutiques. Cette année, la vogue a toutefois été si intense que beaucoup de sites web ont été surchargés et que les stocks de consoles ont été épuisés partout en quelques minutes, après l'annonce de leur disponibilité - à cause notamment de bots en ligne qui achètent de grandes quantités de consoles pour les revendre à un prix supérieur à des fans désespérés.

Spencer s'attend à ce que la pénurie se poursuive encore jusqu'au printemps. Dans l'interview, il évoque dès lors un système, par lequel les gens verseraient un acompte pour réserver un créneau de temps, au cours duquel une Xbox est produite, comme par exemple le 20 janvier, ce qui leur permettrait de recevoir l'appareil le 1er février.

