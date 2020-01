Sony, l'entreprise japonaise surtout connue pour son équipement hifi, ses consoles de jeu et divers produits électroniques, a présenté une voiture électrique.

Sony a exhibé son étonnant projet durant sa conférence de presse lors du salon électronique CES de Las Vegas. Il s'agit du prototype d'une berline électrique, bourrée de produits Sony. Elle embarque par exemple 33 capteurs et ce, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la voiture. Ces capteurs ont notamment comme but d'enregistrer si un passager est présent dans l'habitacle et de l'identifier, afin qu'il puisse effectuer des commandes au moyen de gestes. De plus, on trouve un tas de produits de loisirs de Sony dans la voiture, comme des écrans extra-larges et de l'audio à 360 degrés. Le tableau de bord consiste en un écran panoramique ultralarge affichant des 'informations routières et de loisirs'.

Pour quelques-unes des fonctions plus spécialisées, comme les connexions réseautiques, Sony a collaboré avec des partenaires tels BlackBerry et Bosch, toutes deux des entreprises qui développent depuis assez longtemps déjà du matériel et des logiciels pour la voiture.

On ne sait actuellement pas clairement si Sony envisage de lancer sa voiture sur le marché. Lors de sa conférence de presse, l'entreprise a indiqué que le prototype était surtout un concept-car. Sony étend ses activités depuis quelque temps déjà et produit par exemple des capteurs et des éléments pour d'autres firmes. La voiture peut dès lors être surtout un coup publicitaire destiné à mettre en évidence la plate-forme 'connected car' de Sony, à savoir la Vision-S, ainsi que les qualités de l'entreprise dans le domaine des capteurs.

