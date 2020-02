Sony a dévoilé ce lundi matin son tout nouveau top-smartphone, le Xperia 1 II ou Mark II. Ses caractéristiques les plus étonnantes sont la connectivité 5G et le triple système d'appareil photo à objectifs ZEISS. L'appareil sera vendu au prix conseillé de 1.199 euros.

Suite à l'annulation du Mobile World Congress de Barcelone - coronavirus oblige! -, Sony a décidé de dévoiler le Xperia 1 II au moyen d'une diffusion en direct sur YouTube, au moment même où aurait dû avoir lieu sa conférence de presse à MWC.

La firme japonaise a présenté simultanément le Xperia 10 II, un appareil de milieu de gamme d'un prix de 369 euros, après avoir dévoilé jeudi dernier déjà le Xperia L4: un modèle d'entrée de gamme vendu 199 euros. Ce qui étonne dans le cas de ce dernier smartphone, ce sont les trois appareils photo à l'arrière et l'écran de 6,2 pouces à rapport d'image 21:9. Des caractéristiques assez rares dans cette catégorie de prix.

Focus oculaire

Le produit-phare de Sony s'appelle néanmoins le Xperia 1 II, un appareil qui mise particulièrement lourdement sur la photographie. La meilleure preuve en est la possibilité de réaliser des prises de vue en rafale (20 fps) avec 60 calculs AF/AE par seconde. Cela signifie que le smartphone est capable de suivre des objets (même qui se déplacent rapidement) pour une netteté optimale.

Sony Xperia 1 II © Sony

Selon le fabricant, le Xperia 1 II héberge nombre de technologies des appareils photo Alpha de Sony. C'est ainsi que le téléphone, tout comme l'appareil photo α9 II, dispose de l'Eye-AF en temps réel. Il est dès lors possible de cibler très précisément les yeux de personnes et d'animaux. Sony va jusqu'à se targuer que le Xperia 1 II est capable de tracer les yeux à tout moment, même lorsque la cible se déplace ou lorsqu'un oeil est recouvert. Le système d'appareil photo à trois objectifs offre des distances focales de 16, 24 et 70 millimètres permettant une foule de possibilités créatives.

Les appareils photo et smartphones de Sony se rapprochent encore un peu plus les uns des autres grâce à Photography Pro App. Cette appli photographique offre une interface utilisateur comparable, déjà connue des photographes Alpha, avec accès aux réglages manuels ISO, durée d'obturation et exportation vers RAW notamment. Citons aussi l'Imaging Edge for Mobile App, destinée à connecter aisément le nouveau Xperia 1 II aux appareils photo Alpha de Sony. Les utilisateurs peuvent ainsi régler le smartphone en tant que moniteur pour paramétrer à distance la composition, le focus, l'ISO et d'autres éléments.

Mais encore...

Les autres spécifications du Sony Xperia 1 II sont le processeur Qualcomm Snapdragon 865, la batterie de 4.000mAh supportant aussi la recharge sans fil, l'écran OLED 4K HDR de 6,5 pouces à rapport d'image 21:9 et, évidemment, la technologie 5G: l'appareil offre sur ce point le support réseautique Sub-6 GHz, 3,7 Gbps (downlink) et 182 Mbps (uplink). De plus, le téléphone est étanche et est protégé contre la poussière (IP65/68) et est équipé du Corning Gorilla Glass 6 anti-éraflures tant à l'avant qu'à l'arrière.

Le bloc optique du Sony Xperia 1 II se compose de trois objectifs 'classiques' et d'un capteur Time of Flight, capable aussi d'enregistrer la profondeur. © Sony

Pour les amateurs de musique, le Xperia 1 II supporte Hi-Res Audio (fichiers audio d'une qualité supérieure au CD) et 360 Reality Audio. Il s'agit là d'un codec qui permet aux producteurs et artistes de créer un 'vécu musical' à 360 degrés. Signalons encore les deux haut-parleurs stéréo en façade et le retour de la prise casque de 3,5 mm. Selon Sony, celle-ci s'avérait en effet indispensable aux vrais fans de musique

Le Sony Xperia 1 II sortira sur le marché vers la fin du printemps au prix de 1.199 euros. L'appareil tourne sur Android 10 et sera disponible en noir et en mauve.

Sony Xperia 1 II © Sony

