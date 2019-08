Le géant technologique Sony rachète le développeur de jeux Insomniac Games. Cette entreprise est notamment à l'initiative du jeu Spider-Man. Sony met en fait tout en oeuvre pour rester compétitive. C'est pourquoi l'entreprise s'intéresse à des développeurs. Aucun détail financier n'a été révélé sur cet accord.

Précédemment déjà, Insomniac avait conçu plusieurs jeux à la demande de Sony, parmi lesquels Ratchet & Clank, un jeu de tir de science fiction, et donc Spider-Man, qui a déjà été vendu à plus de 13,2 millions d'exemplaires.

Avec sa PlayStation, Sony possède la console la plus vendue au monde. Mais tout comme ses homologues sur ce marché, le géant technologique pâtit du succès à l'échelle mondiale de Fortnite, le jeu de tir d'Epic Games, ainsi que de la demande toujours plus forte de jeux gratuits. Des géants technologiques comme Facebook, Apple et Google annoncent en outre vouloir investir davantage dans l'industrie des jeux avec l'introduction de services d'abonnements, avec lesquels des jeux du top sont rendus disponibles pour les clients payants.