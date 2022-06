Le groupe technologique japonais Sony se lance sur le marché des accessoires de gaming, comme les casques et les écrans. Il entend ainsi étendre sa présence sur le marché des jeux, y compris au-delà de l'écosystème des consoles PlayStation.

C'est sous la marque Inzone que Sony vient de présenter trois casques et deux moniteurs. Ils sont compatibles avec les consoles PlayStation, mais Sony les a surtout conçus pour les joueurs sur PC. L'entreprise espère en effet convaincre les utilisateurs de PC avec ses propres fonctionnalités, comme le son spatial à 360° proposé dans certains casques.

Les trois casques Inzone de Sony. © Sony

Joueurs intensifs sur PC

"Les produits Inzone rassemblent toute notre expertise en audio et en vidéo", a déclaré Shuichi Mogitani, du département de marketing de Sony. Et celle-ci d'ajouter : "Nous voulons toucher les joueurs intensifs sur PC, qui ont l'habitude de jouer cinq à six heures par jour."

Sony a également annoncé précédemment sa volonté de se développer sur le marché des jeux pour PC et celui des jeux pour appareils mobiles, où l'entreprise est un peu à la traîne. Notons que ces deux marchés ont connu un regain d'intérêt pendant la crise du coronavirus.

Découvrez ci-dessous la présentation des nouveaux produits Inzone.

