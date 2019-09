Lors de l'IFA, Sony présente un nouvel appareil Xperia étanche, qui sera commercialisé à partir du mois d'octobre.

Le Xperia 5 est un smartphone à écran OLED full HD (2.520 x 1.080) de 6,1 pouces. Le téléphone fait 68 millimètres d'épaisseur et pèse 164 grammes. Sony vise ainsi les utilisateurs qui apprécient un appareil mince.

Sous le capot moteur, on trouve un processeur Snapdragon 855, 6 giga-octets de RAM et une batterie de 3.140 mAh. L'écran est équipé du Gorilla Glass 6 et offre un rapport d'image de 21:9. Contrairement à la plupart des marques de smartphones, Sony ne prévoit pas d'encoche ('notch'), ce petit orifice dans l'écran accueillant l'appareil photo frontal. L'écran est donc parfaitement rectangulaire et se caractérise par un bord plus large en haut. Le scanner d'empreintes digitales se trouve latéralement sur l'appareil.

A l'arrière du Xperia 5, notons la présence de trois appareils photo de 12 méga-pixels. L'un avec objectif de 26 mm (F1.6) passe-partout, un autre avec objectif amovible de 52 mm (F2.4) et le troisième avec objectif ultra-grand angle de 16 mm (F2.4), qui peut servir aussi pour les photos de type portrait. L'appareil photo en façade dispose d'un objectif de 8 méga-pixels.

Petit supplément pratique: le téléphone est étanche IP65/IP68. Le prix du Xperia 5 ne sera pas connu avant la semaine prochaine. Nous actualiserons donc cet article, dès que nous aurons cette information.

L'appareil pourra alors être commandé et sera disponible à partir du début octobre. Quiconque commandera un Xperia 5 avant le 3 novembre, recevra par ailleurs gratuitement les oreillettes antibruit sans fil WF-1000XM3 (d'une valeur de 249 euros).