L'entreprise s'attend d'ici la fin de l'année à une 'significative amélioration' de la chaîne d'approvisionnement et espère par conséquent augmenter sa production de consoles de jeu. Voilà qui devrait faciliter les achats effectifs de la PlayStation 5.

Depuis son lancement en novembre 2020 déjà, la console de jeu doit faire face à une demande plus importante que ce que Sony est capable de fournir. La combinaison des pénuries de puces et des confinements fait qu'il est malaisé pour beaucoup de personnes de se procurer la console. Il n'empêche que Sony espère en écouler 18 millions d'exemplaires d'ici la fin de 2022. La firme entend dans ce but amplifier la production en prévision des fêtes de fin d'année, qui représentent traditionnellement une période très dense sur le plan des ventes de jeux et de consoles.

Pour Sony, il est important de résoudre les pénuries, parce que les consoles forment en partie la base du modèle commercial de la PlayStation. Plus de gens acquerront la console, plus de jeux l'entreprise vendra (sur lesquels Sony engrange aussi un pourcentage) et plus il y aura d'utilisateurs du PlayStation Plus, l'abonnement mensuel aux jeux de Sony.

Depuis son lancement en novembre 2020 déjà, la console de jeu doit faire face à une demande plus importante que ce que Sony est capable de fournir. La combinaison des pénuries de puces et des confinements fait qu'il est malaisé pour beaucoup de personnes de se procurer la console. Il n'empêche que Sony espère en écouler 18 millions d'exemplaires d'ici la fin de 2022. La firme entend dans ce but amplifier la production en prévision des fêtes de fin d'année, qui représentent traditionnellement une période très dense sur le plan des ventes de jeux et de consoles.Pour Sony, il est important de résoudre les pénuries, parce que les consoles forment en partie la base du modèle commercial de la PlayStation. Plus de gens acquerront la console, plus de jeux l'entreprise vendra (sur lesquels Sony engrange aussi un pourcentage) et plus il y aura d'utilisateurs du PlayStation Plus, l'abonnement mensuel aux jeux de Sony.