Sony dévoile son premier drone Airpeak

Le nom était connu depuis quelque temps déjà, mais depuis le salon CES organisé cette semaine, on sait désormais à quoi ressemble l'Airpeak. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est... imposant. Le premier drone de Sony cible spécifiquement les réalisateurs de films professionnels et est dès lors équipé d'origine d'une caméra sans miroir full-frame Alpha du fabricant japonais.

Le drone Airpeak. © Sony

On peut difficilement qualifier l'Airpeak de petit. Pourtant, il s'agit là, selon Sony, du drone le plus compact (le fabricant préfère lui-même parler d'un 'concept airplane') qui pourra emmener une caméra Alpha dans les airs. Cette combinaison est garante, d'après Sony, de prises de vue extrêmement stables à une qualité d'image impeccable. D'autres modèles ultérieurement Le nouveau drone sortira sur le marché au printemps de cette année, mais les prix n'ont pas encore dévoilés. On s'attend à ce que d'autres modèles de l'Airpeak soient lancés ultérieurement. Il y a cinq ans, Sony préparait déjà des drones sous l'appellation Aerosense. Ils avaient cependant un caractère plus industriel. On peut difficilement qualifier l'Airpeak de petit. Pourtant, il s'agit là, selon Sony, du drone le plus compact (le fabricant préfère lui-même parler d'un 'concept airplane') qui pourra emmener une caméra Alpha dans les airs. Cette combinaison est garante, d'après Sony, de prises de vue extrêmement stables à une qualité d'image impeccable.Le nouveau drone sortira sur le marché au printemps de cette année, mais les prix n'ont pas encore dévoilés. On s'attend à ce que d'autres modèles de l'Airpeak soient lancés ultérieurement. Il y a cinq ans, Sony préparait déjà des drones sous l'appellation Aerosense. Ils avaient cependant un caractère plus industriel.