Avec le Xperia 1 IV, Sony introduit son tout nouveau smartphone haut de gamme. Ce qui frappe le plus, c'est le triple appareil photo équipé, selon Sony, d'un objectif télé-photo optique unique. De plus, l'appareil se distingue tout particulièrement sur le plan des jeux et des fonctionnalités audio.

Le Xperia 1 IV intègre un objectif extra-large de 16 mm, un autre de 24 mm et un zoom optique. Cet objectif périscopique occupant toute la largeur du téléphone fonctionne de la même manière - impeccable - qu'un zoom classique. En combinaison avec une portée de 85-125 mm, il constitue une primeur sur un smartphone, selon le géant japonais de l'électronique.

Identification des objets via AI

Tous les objectifs sont en outre équipés d'un capteur d'image Exmor RS for mobile de 12MP à 120fps. Le téléphone est ainsi capable de réaliser avec chaque objectif des prises de vue 4K en ralenti 5x. On y trouve aussi un capteur iToF 3D prodiguant des informations de profondeur et identifiant les objets sur base de l'intelligence artificielle (AI) pour un AF (autofocus) très précis et un traçage sous faible luminosité.

Les joueurs et 'bingewatchers' (visionneurs impulsifs) se réjouiront, selon Sony, de l'écran OLED 4K de 120Hz. Il présente une diagonale de 6,5 pouces, un rapport d'affichage de 21:9 et est doté du Real-time HDR drive assurant une meilleure visibilité des zones tant claires qu'obscures. Le Xperia 1 IV est optimalisé pour le Snapdragon Elite Gaming de Qualcomm et propose aussi le Heat Suppression power control pour compenser la perte de performances et l'altération de la batterie à haute température.

Recharge rapide

Sous le capot du Xperia 1 IV, on découvre la plate-forme Snapdragon 8 Gen 1 Mobile fonctionnant avec la 5G et le Wi-Fi 6E. L'appareil est fourni avec 12 Go de RAM, 256 Go de ROM et une batterie de 5.000 mAh qui, grâce à la fonction de recharge rapide, récupère cinquante pour cent de sa capacité en une demi-heure. Ce nouveau 'cheval de bataille' de Sony résiste à l'eau et à la poussière (IP65/68) et est équipé tant à l'avant qu'à l'arrière du Gorilla Glass Victus de Corning.

Le Xperia 1 IV sera disponible au Benelux à partir de la mi-juin en noir et en mauve. Son prix conseillé sera de 1.399 euros.

Le Xperia 1 IV intègre un objectif extra-large de 16 mm, un autre de 24 mm et un zoom optique. Cet objectif périscopique occupant toute la largeur du téléphone fonctionne de la même manière - impeccable - qu'un zoom classique. En combinaison avec une portée de 85-125 mm, il constitue une primeur sur un smartphone, selon le géant japonais de l'électronique.Identification des objets via AITous les objectifs sont en outre équipés d'un capteur d'image Exmor RS for mobile de 12MP à 120fps. Le téléphone est ainsi capable de réaliser avec chaque objectif des prises de vue 4K en ralenti 5x. On y trouve aussi un capteur iToF 3D prodiguant des informations de profondeur et identifiant les objets sur base de l'intelligence artificielle (AI) pour un AF (autofocus) très précis et un traçage sous faible luminosité.Les joueurs et 'bingewatchers' (visionneurs impulsifs) se réjouiront, selon Sony, de l'écran OLED 4K de 120Hz. Il présente une diagonale de 6,5 pouces, un rapport d'affichage de 21:9 et est doté du Real-time HDR drive assurant une meilleure visibilité des zones tant claires qu'obscures. Le Xperia 1 IV est optimalisé pour le Snapdragon Elite Gaming de Qualcomm et propose aussi le Heat Suppression power control pour compenser la perte de performances et l'altération de la batterie à haute température.Recharge rapideSous le capot du Xperia 1 IV, on découvre la plate-forme Snapdragon 8 Gen 1 Mobile fonctionnant avec la 5G et le Wi-Fi 6E. L'appareil est fourni avec 12 Go de RAM, 256 Go de ROM et une batterie de 5.000 mAh qui, grâce à la fonction de recharge rapide, récupère cinquante pour cent de sa capacité en une demi-heure. Ce nouveau 'cheval de bataille' de Sony résiste à l'eau et à la poussière (IP65/68) et est équipé tant à l'avant qu'à l'arrière du Gorilla Glass Victus de Corning.Le Xperia 1 IV sera disponible au Benelux à partir de la mi-juin en noir et en mauve. Son prix conseillé sera de 1.399 euros.