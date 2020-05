Le fleuron japonais de l'électronique grand public Sony a annoncé mercredi une chute de 36% de son bénéfice net en 2019/20, à 582,2 milliards de yens (5 milliards d'euros), ainsi que des perspectives encore vagues pour 2020/21 à cause du coronavirus.

L'importante baisse du bénéfice net est due en partie aux difficultés rencontrées par le groupe sur son dernier trimestre (janvier-mars) face à la pandémie, mais elle est amplifiée à cause d'une comparaison défavorable sur un an.

Sony avait en effet enregistré des résultats record en 2018/19, dopés par des gains exceptionnels liés à l'absorption du label musical EMI et à la vente de parts de la plateforme de musique en ligne Spotify. "Les incertitudes causées par la propagation du Covid-19 empêchent Sony de prévoir raisonnablement ses futurs résultats", selon un communiqué du groupe.

Sony a toutefois précisé s'attendre à une chute "d'au moins 30%" de son résultat opérationnel en 2020/21, après avoir généré un bénéfice opérationnel de 845,5 milliards de yens en 2019/20 (-5%). Le groupe base cette prévision sur le scénario d'un pic de la pandémie dans le monde d'ici fin juin et d'une reprise progressive de l'économie mondiale cet été, pour un retour à la normale en fin d'année.

Dans l'industrie du divertissement, Sony a maintenu le lancement prévu de sa nouvelle console de jeux vidéo PlayStation 5 autour des fêtes de fin d'année 2020, mais s'attend à une diminution de ses revenus dans le cinéma. Ses ventes totales en 2019/20 ont baissé de 5% à 8.259,9 milliards de yens (71 milliards d'euros), avec notamment une chute de 18% sur le dernier trimestre (janvier-mars), affecté par le Covid-19. Par grandes divisions, ses ventes ont baissé l'an dernier dans l'électronique grand public et le divertissement, mais ont très fortement augmenté dans les capteurs d'image (+22%).

