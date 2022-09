Du Sub d'origine, on sait qu'il complète tout particulièrement l'expérience cinématographique de l'utilisateur Sonos. Mais à 849 euros, ce caisson de basses n'est pas vraiment donné. Voilà pourquoi le spécialiste des installations musicales 'multiroom' lancera le 6 octobre le Sub Mini: plus compact, suffisamment puissant pour les locaux plus petits, mais surtout plus abordable financièrement avec ses 499 euros.

Le Sub Mini sans fil (uniquement équipé d'une fiche d'alimentation) est de conception cylindrique et est, comme la plupart des produits Sonos, disponible en noir ou en blanc. Nous n'avons pas encore pu découvrir par nous-mêmes la quantité de basses que le nouvel haut-parleur génère. Mais ce que nous savons par contre, c'est que le Sub Mini est doté de deux woofers orientés vers l'intérieur, un concept destiné à neutraliser le bourdonnement et autres déformations sonores.

Trueplay

L'objectif d'un subwoofer est de prendre à son compte les fréquences les plus basses, afin que les autres haut-parleurs connectés puissent se concentrer sur les fréquences intermédiaires et hautes. Selon Sonos, le Sub Mini se prête surtout à une combinaison avec un Beam ou Ray (les barres de son medium et compacte de la marque audio), même s'il est aussi parfaitement possible de connecter l'appareil à un ou plusieurs haut-parleurs Sonos One (SL).

Tout comme beaucoup d'autres produits Sonos, il est possible d'ajuster finement le Sub Mini à la technologie Trueplay de l'entreprise. Ce faisant, l'appli Sonos pour smartphone mesure le son du haut-parleur et des réverbérations à travers les murs et les meubles, afin de générer ainsi les paramètres optimaux pour votre local et installation.

Le nouveau Sub Mini à côté du Sub 'classique', qui en est entre-temps à sa troisième génération. © Sonos

