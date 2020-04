Le fabricant de haut-parleurs Sonos, spécialisé en systèmes audio multi-locaux, propose depuis ce mardi à ses utilisateurs plusieurs stations radio uniques en leur genre. Les principales sont les Artists Stations, où la musique est fournie par de grands noms tels Thom Yorke (Radiohead) et l'ex-leader de Talkings Heads David Byrne. La primeur est réservée à plusieurs marchés anglophones, mais la Belgique suivra 'très rapidement'.

Le nouveau service Sonos Radio complète les quelque soixante mille stations radio internationales que les utilisateurs de Sonos peuvent écouter via TuneIn et iHeartRadio. Il se compose de trois éléments gratuits. Sonos Stations comprend trente stations radio diffusant la musique la plus écoutée des utilisateurs de Sonos. Quelques exemples de stations: Pure Unplugged, Country Outlaws, Hip Hop Archive et Kids Rock. Les chansons sont ici et là entrecoupées de publicités.

'Une forme d'échappatoire'

Sonos Sound System est pour sa part un canal libre de publicité, où les auditeurs peuvent découvrir de nouveaux morceaux. La playlist est composée par l'équipe de Sonos et diffusée à partir d'un nouveau studio dans son magasin-phare établi à New York. Chaque mercredi, on peut écouter une nouvelle émission qui débute par un programme d'une heure d'artistes invités tels Angel Olsen, JPEGMAFIA et Jeff Parker (Tortoise).

Citons enfin les Artist Stations, également exemptes de publicité, où le choix musical est déterminé par les artistes eux-mêmes. C'est le chanteur Thom Yorke de Radiohead qui essuie les plâtres. 'Attendez-vous à une compilation de tout ce que j'ai écouté, fasciné, ému et qui m'a provoqué ces derniers temps. A présent que nous passons tant de temps à la maison, j'espère que ce sera pour vous une forme d'échappatoire. Peut-être aurez-vous l'impression que les murs se refermeront moins vite sur vous', voilà comment Yorke a résumé sa sélection. Ces prochaines semaines, d'autres Artist Stations seront ajoutées de Brittany Howard (Alabama Shakes), de David Byrne et de la firme de disques indépendante Third Man Records notamment.

Le fabricant de haut-parleurs commence ce mardi à déployer Sonos Radio aux Etats-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne, en Irlande et en Australie. Le support d'autres pays, dont la Belgique, suivra 'très rapidement', puisqu'il n'est 'plus question que de conclure des licences'.

