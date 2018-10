SoftwareONE met la main sur Comparex

SoftwareONE permet aux clients de déterminer à coup sûr que leurs investissements technologiques exercent le juste impact sur leur organisation. De plus, l'entreprise crée des solutions à la mesure des clients sur des plates-formes 'cloud' de partenaires et aide ces derniers à atteindre des clients au niveau mondial. De son côté, en sa qualité de fournisseur de services IT, Comparex se charge de l'intégration entre clients et fournisseurs de plates-formes IT et 'cloud' en vue, afin d'optimaliser le rendement des investissements des clients.

Active dans 88 pays

Les activités des deux entreprises seront intégrées sous l'appellation SoftwareONE. L'organisation combinée sera, avec ses plus de 200 sites, active dans 88 pays et pourra à partir de là offrir un support local à la clientèle dans 150 pays. Elle occupera plus de 5.500 personnes. Suite à ce rachat, le CEO Thomas Reich et le CSO Marc Betgem de Comparex rejoignent l'équipe directoriale de SoftwareONE. Le siège principal de SoftwareONE sera toujours établi dans la ville suisse de Stans.

