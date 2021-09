Snyk, spécialisée en sécurité pour développeurs, vient d'annoncer un investissement de type Series F d'un montant de 530 millions de dollars. L'entreprise entend ainsi accélérer son passage du monde de l'industrie à celui de la sécurité pour développeurs: sans cesse plus d'organisations modernisent leurs applis avec des moyens de sécurité incorporés et ce, à un rythme soutenu.

avec plus de 300 millions de dollars de nouveau capital. L'entreprise a désormais recueilli 775 millions de dollars en tout et atteindra une valeur marchande de 8,5 milliards de dollars au terme de cette phase, ce qui représente plus qu'un triplé par rapport à début 2021.

45 millions de développeurs d'ici 2030

La phase de capitalisation a été codirigée par Sands Capital et Tiger Global, avec la participation des nouveaux investisseurs Baillie Gifford, Koch Strategic Platforms, Lone Pine Capital, T. Rowe Price et Whale Rock Capital Management.

'Ces nouveaux investissements, en combinaison avec l'acceptation rapide de notre plate-forme et l'accroissement de la clientèle, valident notre vision en matière de sécurité des développeurs', déclare Peter McKay, CEO de Snyk. 'Lorsque la sécurité commence par un pool de développeurs en croissance rapide - on estime à 45 millions le nombre de développeurs en 2030 -, les organisations de toutes tailles pourront réellement récolter les fruits de la transformation numérique, tout en améliorant la sécurité des logiciels au niveau mondial.'

En collaboration avec Dutch IT-channel.

