Snapchat mise sur les jeux et l'AR

Les utilisateurs du réseau social Snapchat pourront désormais jouer à des jeux vidéo dans la section messagerie de l'appli. C'est là une des nouvelles fonctions destinées à stimuler la popularité de Snapchat.

Vous pourrez bientôt utiliser des jeux sur Snapchat. Voilà ce qu'annonce sa société-mère Snap lors d'une conférence de presse organisée à Hollywood. Durant cet événement, Snap a dévoilé toute une série de nouvelles fonctions en vue d'attirer de nouveaux utilisateurs, mais aussi davantage d'annonceurs. C'est ainsi que Snap lance un nouveau réseau publicitaire baptisé Snap Audience Network, par lequel elle entend vendre des annonces qui s'afficheront dans les applis d'autres entreprises.

Ce qui est étonnant, c'est que Snapchat s'aventure aussi dans les jeux. Six jeux sont d'ores et déjà annoncés. Le premier jeu mobile auquel vous pourrez jouer dans le service de messagerie, s'appelle Bitmoji Party, un mini-jeu d'ambiance développé par Snap même. Des jeux de Zynga (surtout connu pour Farmville) et de ZeptoLabs (Cut the Rope entre autres) débarqueront aussi sur Snapchat.

En outre, les fonctions de réalité augmentée seront étendues. Snapchat est surtout connu pour ses 'face filters' permettant par exemple d'ajouter des oreilles de chien à un visage humain. Snap autorise désormais les développeurs à créer des fonctions AR plus sophistiquées qu'un filtre facial. Ils pourront ainsi concevoir des filtres AR pour le corps ou les mains, mais aussi pour les animaux domestiques. En d'autres mots, la caméra de Snapchat identifiera vos mains sur votre corps, mais aussi un chat par exemple pour pouvoir lui mettre un chapeau. Autre ajout amusant: la fonction 'Landmarks' permettant de créer des 'face filters' pour des bâtiments connus. En théorie, il vous sera donc possible aussi, euh, de coiffer l'Atomium d'un couvre-chef.

Avec ces innovations, Snapchat espère repartir d'un bon pied. C'est que la plate-forme est depuis quelque temps aux prises avec une croissance décevante du nombre de nouveaux utilisateurs. Elle souffre entre autres de la concurrence de Facebook, qui copie sans vergogne des fonctions de Snapchat, telles Stories, pour les intégrer à ses propres services. En ajoutant la vidéo et les loisirs à sa messagerie, Snapchat veut attirer des utilisateurs et ainsi aussi des annonceurs. Il convient d'ajouter que les jeux mobiles peuvent s'avérer très lucratifs et ce, non seulement parce que les gens demeurent plus longtemps sur la plate-forme, mais aussi pour les rentrées financières. Le marché pour ce genre de jeux a, l'année dernière, généré un chiffre d'affaires de 77 milliards de dollars.