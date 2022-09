Le service de messagerie Snapchat peut dorénavant être utilisé aussi sur PC ou Mac. L'entreprise a en effet rendu accessible à tout un chacun la version web de son service, qui avait été lancée plus tôt cet été pour les abonnés payants.

Avec Snapchat for web , il vous sera nettement plus facile, lorsque vous travaillerez sur votre ordinateur, d'envoyer vos messages et d'y répondre, ou de mener des entretiens vidéo. Au lieu d'une appli mobile, vous utiliserez simplement votre navigateur favori, ainsi que le clavier et la webcam de votre ordinateur. Tous les clavardages (chats) seront évidemment synchronisés avec la plus grande précision avec la version web de l'appli , afin que vous puissiez reprendre une conversation ultérieurement 'on the go'.

Spookpads

Comme susmentionné, Snapchat for web existait depuis quelque temps déjà (depuis juillet) pour les utilisateurs payants. Cette formule d'abonnement s'appelle Snapchat+ et est disponible depuis la mi-août en Belgique aussi. Les utilisateurs paient 4,49 euros par mois ou 44,99 euros par an. En contrepartie, ils ont entre autres accès aux nouveaux fonds d'écran Bitmoji, à une fonction signalant un BFF ('best friend forever') et à ce qu'on appelle des Spookpads. Tout cela vous permet de visionner sur une carte où vos amis se trouvaient les dernières 24 heures, à condition évidemment qu'ils aient rendu leurs localisations visibles.

Snapchat n'est pas le seul service de messagerie à migrer vers le desktop, puisqu'il existe également un client ordinateur de WhatsApp. Il en va de même pour Messages et FaceTime d'Apple.

