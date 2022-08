La société-mère de Snapchat ne préparerait plus une nouvelle version du drone Pixy destiné à réaliser plus facilement des selfies. Le modèle actuel continuera cependant d'être commercialiser quelque temps encore.

Le Pixy est un mini-drone que vous pouvez faire voler à partir de la paume de la main. L'appareil - en vente aux Etats-Unis pour quelque 230 dollars - a comme principale fonction de prendre des selfies et de transmettre directement des images vidéo vers l'appli de Snapchat.

Caméra volante

Le drone a été lancé sur le marché il y a quatre mois et rencontra pas mal de succès. La durée d'attente pour être livré était de quelques mois. Evan Spiegel, CEO de Snap, n'envisagerait toutefois pas de préparer plus avant une deuxième version de l'appareil. La version actuelle restera cependant en vente sur le site web de l'entreprise.

Snap tente depuis assez longtemps déjà d'étendre avec du matériel sa gamme d'applis photo pour les jeunes. L'entreprise s'était précédemment déjà lancée dans les 'photo booths' (cabines photographiqus) et avait aussi lancé plusieurs versions de ses 'Spectacles', des lunettes à caméra incorporée.

