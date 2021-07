Snap, la société-mère de l'entreprise populaire Snapchat, s'empare de nouveau d'une entreprise qui mise sur la réalité augmentée (AR) pour le shopping, à savoir Vertebrae.

La caméra comme instrument pour des achats ciblés: voilà ce en quoi croit clairement Snap. Après le rachat de WaveOptics (la réalité augmentée dans les lunettes intelligentes 'Spectacles': Snap avait il n'y a pas si longtemps versé quelque 500 millions de dollars pour cette transaction, ndlr), voici que la société-mère de Snapchat reprend à présent aussi Vertebrae., comme le révèle le site technologique The Verge.

Vertebrae occupe une cinquantaine de personnes sur une plate-forme qui permet aux marques de créer des versions 3D de leurs produits. Ce genre de version 3D peut servir à orienter aisément le client vers le produit voulu et à l'amener à l'acheter et ce, même directement à partir de Snapchat. Le montant versé par Snap pour acquérir l'entreprise, n'a pas été dévoilé.

Vertebrae avait jusqu'à présent levé quelque 10 millions de dollars de capital-risque. Selon son site web, l'entreprise compte parmi ses clients Toyota et Adidas notamment. Ce qui est singulier, c'est qu'en 2019 encore, elle collaborait avec le concurrent de Snap, Facebook, dans le domaine de la technologie du shopping AR.

La popularité de Snapchat est due en grande partie à l'AR, à savoir les dizaines d'effets que vous pouvez ajouter dans l'appli à l'image de votre caméra. Il est en tout cas clair que Snap entend à présent faire évoluer l'AR en une technologie ouvrant toute grande la porte d'un canal de shopping virtuel. Snap collabora tout récemment encore avec la marque de luxe Gucci en vue de soumettre virtuellement aux consommateurs quelques sneakers exclusifs.

