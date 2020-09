L'entreprise 'cleantech' belge Smappee a présenté aujourd'hui même son EV Base, une borne de recharge intelligente pour voitures électriques, ciblant principalement les entreprises.

Selon son fabricant d'Harelbeke, la Smappee EV Base supprime d'un coup trois grands obstacles en matière de recharge électrique. Primo, la borne de recharge maintient automatiquement la consommation sous les maxima de l'infrastructure existante. Cela évite que des fusibles ne sautent et qu'il faille alors effectuer de coûteuses adaptations aux dispositifs électriques.

Recharge prioritaire

De plus, la borne de recharge intelligente permet une utilisation maximale de l'énergie solaire autoproduite pour la recharge du parc automobile. Et via l'appli Smappee et un tableau de bord en ligne, les utilisateurs et gestionnaires de parcs automobiles peuvent enfin visionner en temps réel le processus de recharge et les coûts, et en obtenir un aperçu historique.

L'EV Base cible surtout les entreprises qui veulent recharger simultanément plusieurs voitures électriques. Par EV Base, il existe deux bornes de recharge à câbles fixes et grâce au voyant LED intégré, il n'y a pas besoin de prévoir un éclairage supplémentaire. Et pour les impatients, il existe une fonction de recharge prioritaire (priority charging), par laquelle certaines voitures sont rechargées plus rapidement que d'autres.

L'EV Base est disponible à partir de 2.500 euros, en fonction des services en option choisis. Selon Smappee, l'EV Base est ainsi jusqu'à 30 pour cent plus abordable que des concurrentes similaires.

