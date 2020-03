Les utilisateurs des deux services collaboratifs devraient pouvoir s'appeler mutuellement, selon le CEO de Slack.

Stewart Butterfield a annoncé son plan d'une intégration avec Teams dans un entretien avec des analystes, annonce la chaîne américaine d'actualité CNBC. Slack est, tout comme Microsoft Teams, un logiciel collaboratif qui a le vent en poupe en cette période de quarantaine. Au début de ce mois, Microsoft avait annoncé posséder 44 millions d'utilisateurs quotidiens, alors que Slack vient d'établir un nouveau record de 12,5 millions d'utilisateurs simultanés.

Slack supporte dès à présent des services de Microsoft, tels Onedrive, Outlook et Sharepoint. Elle y est cependant arrivée à l'aide d'API ouvertes publiquement par Microsoft. Une collaboration effective avec Microsoft n'était donc pas nécessaire. On ne sait pas clairement comment se fera l'intégration avec Teams et quand elle sera terminée.

