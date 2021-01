Lundi en fin de journée, le service de communication professionnel Slack a été paralysé quelques heures durant en raison d'un problème technique. La panne, dont la cause n'est pas connue, semblait toucher le monde entier.

Sur sa page de statut, Slack a confirmé lundi soir que les utilisateurs pouvaient pâtir d'un problème de connexion et étaient de ce fait dans l'impossibilité de lire ou d'envoyer des messages.

Slack est rarement, voire jamais aux prises avec des pannes, mais lors du premier jour de travail de cette année nouvelle, le service de messagerie professionnel a, semble-t-il, éprouvé quelques difficultés. Sur Twitter, on ne comptait plus durant la panne les mentions d'utilisateurs se posant des questions: il faut dire que toujours plus d'entreprises font confiance à Slack pour leur communication interne.

Le problème fut en grande partie résolu hier soir aux environ de 19H00.

