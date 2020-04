Slack vient de sortir des plugins d'intégration aux deux autres plates-formes collaboratives: Microsoft Teams et Zoom.

Plus tôt cette semaine, Slack, un logiciel collaboratif utilisé par de nombreuses entreprises, signalait déjà vouloir incorporer un support en vue de lancer via sa plate-forme des communications avec Microsoft Teams, l'outil similaire de Microsoft.

Ce module (plugin) est à présent déployé, de même qu'un soutien pour l'appli de visioconférence populaire Zoom. Ce plugin permet aux utilisateurs de démarrer une communication Zoom à partir d'un canal Slack.

Slackt, en tant que modeste concurrent de suites bureautiques nettement plus grandes, offre un support à toute une série de services d'appels vidéo et de suites de bureau. Elle s'intègre notamment à Google Calendar et à des services de Microsoft tels Onedrive, Outlook et Sharepoint.

