Skype vous permet d'effectuer des vidéo-appels regroupant 50 personnes

Skype permet désormais des communications de groupe (jusqu'à 50 personnes) via vidéo ou audio. La nouvelle version de l'appli de messagerie et de communication double ainsi le nombre de participants aux appels vidéo.

Dorénavant, vous pourrez effectuer des vidéo-appels en groupe de cinquante personnes sur Skype. Voilà ce que l'entreprise a annoncé dans un communiqué posté sur son blog. Le service de messagerie double ainsi le nombre de personnes pouvant prendre part à une communication de groupe. Jusqu'il y a peu, la limite était en effet encore fixée à 25. Il s'agit là d'une nouvelle fonction ajoutée à la toute dernière version de Skype.

Ces cinquante personnes apparaissent dans un petit cercle en haut de l'écran, et l'utilisateur peut lui-même choisir quel visage va s'afficher en plus grand. Pour un bon ordre des choses, Skype a modifié le son par lequel vous êtes invité à prendre part à la communication. Ce n'est plus la sonnerie classique, mais une notification quelque peu plus agréable. L'idée sous-jacente, c'est que si vous invitez 50 personnes à participer à une communication, vous le fassiez à tout le moins d'une manière plus subtile.

Les fonctions ont été testées en mars déjà par des utilisateurs spécifiques et sont à présent déployées pour le grand public via les différentes plates-formes où Skype peut être utilisé.