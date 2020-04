En cette époque corona, Zoom est devenue en peu de temps un outil incroyablement populaire pour les réunions vidéo, même si ce succès inattendu entraîne aussi pas mal de problèmes. Chez le concurrent Skype, on sent que Zoom se rapproche dangereusement. Voilà pourquoi la société mère Microsoft a décidé de rendre le service plus convivial.

En bref: quiconque souhaite participer à une réunion Skype, n'aura plus besoin d'un compte. Cela ne s'appliquera désormais plus qu'à la personne qui organise ladite réunion. Cette nouvelle possibilité se retrouve dans la rubrique Réunion et ce, tant dans l'appli Skype que dans la version web du service vidéo (pour laquelle et jusqu'à nouvel ordre, le navigateur Chrome ou Microsoft Edge est requis).

La nouvelle fonction génère aussitôt un lien qui ne doit être partagé par l'organisateur de la réunion qu'avec les autres participants. Skype n'est du reste pas la seule solution de Microsoft pour se réunir ou travailler à distance. Il y a en effet aussi Teams, qui est devenue très populaire ces jours-ci aussi sur le plan de l'enseignement.

