La version à la consommation de Skype ne sera pas intégrée à Microsoft Teams. Microsoft continuera simplement de développer le programme d'appels vidéo et de lui ajouter de nouvelles fonctionnalités. Voilà ce que confirme le directeur software, Jeff Teper, à VentureBeat.

Précédemment, Microsoft avait annoncé qu'elle allait à brève échéance mettre à disposition Microsoft Teams pour les consommateurs. L'entreprise semblait suggérer ainsi que le rideau allait tomber sur Skype. Il y avait eu aussi le fait que Skype for Business avait été progressivement mis de côté au profit de Microsoft Teams.

Interopérabilité

Teper, Corporate Vice President de Teams, SharePoint et OneDrive, le conteste à présent. 'Nous poursuivrons nos investissements dans Skype. La plate-forme continuera de croître, et nous préparons de nouvelles fonctions. Mais au fur et à mesure que Teams sera disponible pour les consommateurs, je pense que beaucoup de gens préféreront l'utiliser. Nous n'allons cependant pas y miser trop fortement, car nos utilisateurs apprécient Skype', affirme le directeur.

Et Teper d'y aller d'une comparaison avec Facebook qui, avec Instagram, Messenger et WhatsApp, propose aussi plusieurs outils conjoints: 'Facebook a travaillé au niveau de l'interopérabilité. L'entreprise ne force pas à la migration d'un programme à l'autre. Ce sera pareil pour Skype et Teams, en tout cas à court terme.'

En collaboration avec Dutch IT-channel.

