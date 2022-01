Six scale-ups numériques belges se regroupent sous pavillon Sonical

Michel van der Ven Michel van der Ven est rédacteur chez Data News.

Sonical est l'appellation de la nouvelle union des forces de six scale-ups numériques. Les partenaires en question sont Arcade, Aximize-IT, DevElite, Split the Sea, The Product Architects et TWS.

Les trois associés de Sonical (de gauche à droite): Stefaan Vanassche (Board Member), Kris D'Hoest (Managing Partner) et Olivier Laloo (Managing Partner). © Sonical