Un pirate britannique bien connu a été condamné à 6 ans de prison pour avoir contaminé des centaines de millions d'ordinateurs.

Des navigateurs étaient verrouillés, et les personnes ainsi dupées ne pouvaient de nouveau les utiliser qu'après avoir versé une rançon. Le pirate condamné, Z. Qaiser, propagea son logiciel nuisible notamment par le biais d'annonces infectées sur des sites pornographiques. Qaiser se lança dans cette aventure en septembre 2012 et peut-être même avant encore. Ce n'est qu'en décembre dernier qu'il fut arrêté.

Qaiser joua un rôle important au sein d'un groupe de pirates russes, qui a fait des victimes dans plus de vingt pays. La justice britannique parle 'd'un des groupes de cybercriminels les plus astucieux, sérieux et supérieurement organisés sur lesquels on a jamais enquêté'. Qaiser consacrait ses rentrées à des nuitées dans des hôtels très coûteux, mais aussi à jouer, à se droguer, et dans des articles de luxe.

Pour diffuser son maliciel, il achetait de l'espace publicitaire sur des sites et ce, sous de faux noms et entreprises factices. Les gens, qui cliquaient sur une annonce tout en visionnant du contenu pornographique, contaminaient sans le savoir leur ordinateur, téléphone ou tablette. Les personnes trompées voyaient s'afficher à l'écran un message, selon lequel la police avait trouvé du contenu illégal sur leur disque dur. Ce n'est qu'après paiement d'une 'amende' s'élevant à des centaines d'euros que l'ordinateur était libéré. Qaiser recevait ainsi de l'argent et le transférait avec l'aide de quelques complices.