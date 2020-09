Sirris, le centre collectif de l'industrie technologique, a mis au point le 'Crisis Code Cracker'. Ce dernier a pour but de proposer aux entrepreneurs un plan d'action en trois étapes pour permettre à leur firme de résister à la crise.

"Notre mission est de rendre l'industrie dynamique et parée pour l'avenir en inspirant ses projets novateurs, en leur donnant forme, en les co-développant et en les faisant évoluer de manière accélérée. Les entrepreneurs peuvent dans ce but compter depuis 70 ans déjà sur notre expertise et notre infrastructure à haute valeur technologique", déclare Herman Derache, directeur général de Sirris. Aider les entreprises de fabrication à s'adapter à la nouvelle réalité depuis le covid-19 en fait partie. "En temps de crise, les entrepreneurs sont conscients qu'ils doivent faire quelque chose, mais il n'est pas évident de savoir quoi exactement et quelles mesures nécessaires prendre. De plus, ils ne veulent pas rater leur coup. Ces derniers mois, nous avons reçu un tas de demandes dans ce sens", précise Derache.

Sirris a par conséquent développé le 'Crisis Code Cracker': une radioscopie en profondeur et pragmatique d'entreprises, qui contrôle leur degré de résistance à la crise. Pour survivre évidemment à la crise du corona, mais aussi pour mieux être armées pour combattre d'autres crises, telles l'imminent Brexit, l'accroissement de la concurrence en raison de la globalisation ou du changement climatique.

Avec son Crisis Code Cracker, Sirris entend aider les entreprises de l'industrie technologique à innover de manière accélérée et à être parées pour relever les futurs défis. L'approche se compose de trois étapes. Dans une première phase d'orientation, Sirris aide à passer en revue les différentes options qui s'offrent à l'entreprise ou à l'entrepreneur. Dans un deuxième temps, les options sont concrétisées en recommandations pratiques et en scénarios réalistes. Dans une troisième étape, on retrousse ses manches et on crée le dynamisme voulu pour obtenir une entreprise résistant à la crise.

Sirris est l'un des 10 Innovaders Avec Innovaders, une nouvelle plate-forme d'innovation en ligne, dix centres de recherche tentent de lancer un pont entre le monde de la recherche & du développement et les PME. Sirris est l'un des dix partenaires et s'adresse spécifiquement à l'industrie technologique. Pour en savoir plus, surfez sur le site web d'Innovaders

"Notre mission est de rendre l'industrie dynamique et parée pour l'avenir en inspirant ses projets novateurs, en leur donnant forme, en les co-développant et en les faisant évoluer de manière accélérée. Les entrepreneurs peuvent dans ce but compter depuis 70 ans déjà sur notre expertise et notre infrastructure à haute valeur technologique", déclare Herman Derache, directeur général de Sirris. Aider les entreprises de fabrication à s'adapter à la nouvelle réalité depuis le covid-19 en fait partie. "En temps de crise, les entrepreneurs sont conscients qu'ils doivent faire quelque chose, mais il n'est pas évident de savoir quoi exactement et quelles mesures nécessaires prendre. De plus, ils ne veulent pas rater leur coup. Ces derniers mois, nous avons reçu un tas de demandes dans ce sens", précise Derache.Sirris a par conséquent développé le 'Crisis Code Cracker': une radioscopie en profondeur et pragmatique d'entreprises, qui contrôle leur degré de résistance à la crise. Pour survivre évidemment à la crise du corona, mais aussi pour mieux être armées pour combattre d'autres crises, telles l'imminent Brexit, l'accroissement de la concurrence en raison de la globalisation ou du changement climatique.Avec son Crisis Code Cracker, Sirris entend aider les entreprises de l'industrie technologique à innover de manière accélérée et à être parées pour relever les futurs défis. L'approche se compose de trois étapes. Dans une première phase d'orientation, Sirris aide à passer en revue les différentes options qui s'offrent à l'entreprise ou à l'entrepreneur. Dans un deuxième temps, les options sont concrétisées en recommandations pratiques et en scénarios réalistes. Dans une troisième étape, on retrousse ses manches et on crée le dynamisme voulu pour obtenir une entreprise résistant à la crise.