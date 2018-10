Simac décroche un contrat de câblage auprès du gestionnaire ferroviaire Infrabel

Ces quatre prochaines années, Simac se chargera du câblage structuré (cuivre et fibre) des centres de données d'Infrabel à Bruxelles, Muizen (AlphaCloud) et Monceau. L'entreprise s'occupera non seulement de la fourniture et de l'installation des câbles, mais aussi des tests et de la certification. En tout, ce contrat représente une valeur d'1 million d'euros.

Ce type de câblage est essentiel pour garantir de bonnes performances au niveau du trafic des trains. "Un problème dans un centre de données entraîne l'arrêt des trains", explique Alain Janssens, datacenter manager chez Infrabel. Infrabel se charge de la maintenance et du renouvellement de l'infrastructure ferroviaire et commande le trafic des trains via des boîtes signalétiques. "Toutes ces activités sont supportées par nos trois centres de données, qui sont donc qualifiés d'infrastructures critiques à l'échelle nationale", ajoute Janssens.

Infrabel avait précédemment déjà collaboré avec le fournisseur Simac. La division 'cabling & infrastructure' de Simac fera pour le câblage de nouveau appel au producteur de câbles Nexans et au distributeur Cebeo.