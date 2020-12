Simac a racheté septante pour cent des actions de Phi Data. L'entreprise sera ainsi intégrée au groupe Simac, tout en continuant d'opérer de manière autonome.

Phi Data se focalise sur la numérisation, plus spécifiquement sur l'amélioration des processus professionnels au moyen de ce qu'on appelle des 'smart edge solutions'. L'entreprise est dirigée par Guy Couder et compte 45 collaborateurs répartis entre son siège central situé à Wemmel et ses filiales établies à Mons et à Rodange (Luxembourg). Elle possède quelque deux mille clients fixes.

Simac est depuis assez longtemps active dans notre pays. Récemment, elle s'est chargée de moderniser le réseau des institutions de soins d'Emmaüs. Grâce à la présente prise de participation majoritaire dans Phi Data, l'entreprise renforcera encore son ancrage tant en Belgique qu'au Luxembourg.

A l'inverse, l'opération signifie pour Phi Data qu'elle pourra être plus rapidement active aux Pays-Bas et en Tchéquie.

Simac même est d'origine néerlandaise. L'entreprise existe depuis 1971 et est dirigée par Eric van Schagen, fils du fondateur Mac van Schagen. Actuellement, elle occupe 1.400 personnes et est active au Benelux et en Europe centrale.

