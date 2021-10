SII Group renforce sa position en Belgique en rachetant Anankei, une entreprise de consultance IT établie à Heverlee et spécialisée dans la livraison d'infrastructures IT et la mise à disposition de consultants télécoms.

Anankei supporte les entreprises depuis plus de quinze ans déjà dans leur transformation numérique. Sa clientèle se compose d'une quinzaine de clients actifs au niveau international dans les secteurs des télécoms, des banques, des assurances et de l'énergie. En 2020, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de quelque huit millions d'euros et occupe une centaine d'employés et de consultants.

Secteurs stratégiques

En effectuant ce rachat, SII Group étoffe sa gamme de services dans un certain nombre de secteurs stratégiques en Belgique. Le groupe renforce aussi sa proximité de plusieurs clients importants.

La reprise de cent pour cent des actions d'Anankei a été effectuée entièrement au comptant, et les activités seront consolidées à partir du 1er novembre 2021 dans les résultats de SII Group. 'Le transaction s'inscrit entièrement dans notre stratégie de croissance internationale', affirme-t-on chez SII Group.

SII est un partenaire d'entreprises en vue pour des projets technologiques impliquant des ingénieurs expérimentés. Le groupe se concentre sur la consultance technologique (IT, électronique et télécoms) et sur les services numériques (IT technique et réseaux). SII dispose de neuf filiales en France et des clients dans dix-huit pays sur quatre continents. Au cours de l'exercice 2020-2021, qui s'est clôturé le 31 mars, SII Group a enregistré un chiffre d'affaires de 654,2 millions d'euros.

