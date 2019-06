Signify, l'ex- Philips Lightning, lance Trulifi permettant l'envoi sans fil de données par infrarouge. L'entreprise atteindrait ainsi des vitesses jusqu'à 150 Mbps.

Le Li-Fi existe depuis 2011 déjà en tant que technologie. Selon ce concept, l'éclairage peut s'allumer et s'éteindre si rapidement, sans être perceptible par l'oeil humain, qu'il est à même de transférer un signal internet. Signify entend à présent commercialiser ce phénomène sous l'appellation Trulifi.

L'entreprise avait déjà intégré une telle solution à l'éclairage classique de bureau, pour atteindre la vitesse de 30 Mbps. A présent, elle dispose d'une solution atteignant 150 Mbps. Il s'agit ici d'une lampe infrarouge adaptée au système d'éclairage des bureaux et diffusant le signal vers le bas. Une autre solution encore atteint même les 250 Mbps, mais dans ce cas, il est question d'un système fixe entre deux points.

L'émetteur vu de près. © PVL

La mise en oeuvre de Trulifi est très simple. Un câble ethernet dans le plafond est branché sur un boîtier encastré dans ce dernier. Ce dernier peut alors supporter six émetteurs (dans les bacs lumineux au plafond). Ces émetteurs sont à leur tour à même de connecter jusqu'à seize appareils.

Signify insiste sur le fait que le Li-Fi est différent du wifi - chaque concept ayant ses avantages et ses inconvénients. C'est ainsi que le Li-Fi ne fonctionne que dans un seul et même espace et que le signal disparaît, dès que le capteur est recouvert. Signify ajoute que cela garantit aussi une plus grande sécurité. Le signal lumineux ne peut en effet pas être intercepté par des personnes proches. La lumière infrarouge est scindée de la lumière ordinaire. Il en résulte que le signal internet continue de fonctionner, si l'éclairage est tamisé, par exemple lors d'une projection.

Un dongle, qui doit se trouver dans le champ lumineux, convertit la lumière en un signal internet © PVL

Pour utiliser Trulifi, il faut actuellement aussi une clé électronique (dongle) qui reconvertit la lumière infrarouge en un signal internet. Signify se targue cependant que sa technologie pourra à terme être incorporée aux smartphones ou ordinateurs portables.

Un argument important en faveur de Trulifi, c'est qu'il n'interfère pas sur les autres ondes radio. Signify considère dès lors aussi sa gamme de produits comme une alternative aux environnements qui y sont sensibles (comme les hôpitaux) ou là où trop de réseaux wifi et d'autres signaux radio se chevauchent et se perturbent dès lors mutuellement.