L'éclairagiste néerlandais Signify va remplacer au minimum la moitié du million de réverbères de la ville de New York par des exemplaires plus durables. Les réverbères pourront également être équipés de capteurs intelligents qui contribueront à la sécurité et à l'environnement.

Grâce à la technologie d'éclairage intelligente de Signify, l'ex-Philips Lighting, les villes peuvent réduire leurs émissions de CO2 et leur empreinte écologique, comme se targue l'entreprise. A New York, plus de 50.000 lampes LED ont entre-temps déjà été installées. Ce projet, initié il y a deux ans par le gouverneur Andrew Cuomo, est à présent étendu à quelques centaines de milliers de réverbères intelligents.

'Essentiel pour les villes connectées'

Ces systèmes d'éclairage urbain sont essentiels lors de la conception d'une ville connectée (smart city). Les villes peuvent ainsi économiser de l'argent sur leurs factures énergétiques et sur leurs coûts de maintenance, qu'elles peuvent ensuite réinvestir dans d'autres choses', affirme Gil Quiniones, directeur de The New York Power Authority, exécutant du projet.

Selon Signify, une ville peut encore être rendue plus sûre grâce aux lampes intelligentes. C'est ainsi que des villes ont la possibilité d'ajouter des capteurs aux réverbères, qui mesurent le son et les vibrations. Les villes peuvent ensuite déterminer où il convient d'installer plus ou moins de lampes ou où des mesures antibruit s'avèrent nécessaires. Enfin, les données des capteurs peuvent aussi être partagées avec les pompiers, le service d'ambulance ou la police, afin par exemple de pouvoir intervenir plus rapidement sur les lieux d'un accident.

Un réverbère intelligent de Signify installé sur le High Tech Campus d'Eindhoven. © MvdV

