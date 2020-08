Signify, l'ex-Philips Lighting, lance son système d'éclairage intelligent WiZ sur le marché du Benelux. Ces produits représentent une alternative à moindre coût aux ampoules Hue de Signify.

Signify avait racheté l'année dernière WiZ Connected, fondée en 2016 par deux entrepreneurs français. La réintroduction des produits WiZ sous pavillon Signify va de pair avec deux nouveaux gadgets: le WiZ Smart Plug à 17 euros pour rendre chaque prise secteur 'intelligente', et un détecteur de mouvements à 20 euros. Ce dernier permet aux utilisateurs de provoquer l'allumage automatique d'une ou de plusieurs lampes, lorsqu'un mouvement est détecté.

Bridge superflu

Le reste de la gamme WiZ se compose principalement de types extrêmement différents d'ampoules et de spots, barres lumineuses, armatures et accessoires comme une télécommande. La plate-forme est entièrement basée sur le wifi, ce qui fait que pour l'éclairage intelligent, il n'y a pas besoin d'un bridge. Les ampoules Hue de Signify, elles, fonctionnent via le protocole ZigBee, pour lequel un bridge est bien requis. Depuis peu, Signify fabrique cependant aussi des ampoules avec Bluetooth, qui peuvent être commandées sans bridge, mais l'utilisateur doit alors renoncer à quelques fonctions.

Les produits WiZ et Hue ne sont pas compatibles entre eux. Les ampoules WiZ peuvent être commandées tant avec une appli que par la voix (Google Assistent et Amazon Alexa), mais il leur manque le support d'HomeKit d'Apple. Comme susmentionné, les produits WiZ sont quelque peu meilleur marché que les ampoules Hue avec lesquelles Signify vise le segment supérieur du marché. Les prix de la plupart des lampes oscillent entre 14 et 20 euros.

