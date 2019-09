Au salon IFA, Signify, l'ex-Philips Lighting, a présenté une nouvelle série de lampes et d'accessoires. C'est ainsi que l'entreprise introduit un bouton de commande de l'éclairage connecté dans la maison.

Dans leur toute dernière version, les lampes Philips Hue n'ont plus besoin d'un bridge pour se connecter, car elles fonctionnent aussi avec Bluetooth (jusqu'à dix lampes). Tel est à présent aussi le cas pour toute une série de nouvelles lampes que l'entreprise présente.

. © PVL

De la Philips Hue Go, Signify sort à présent une deuxième génération avec Bluetooth et une meilleure batterie. Cette lampe fonctionne tant sur secteur que sur accu, ce qui leur permet d'être facilement déplacées de la maison à la terrasse ou au camping. Grâce à l'appli, vous pourrez non seulement les allumer et les éteindre, mais aussi régler la teinte de l'éclairage et son intensité. La nouvelle Hue Go sera disponible à partir d'octobre au prix de 79,95 euros.

Design

Les lampes qui sautent le plus aux yeux, ce sont les Filament Bulbs équipées d'une ampoule classique, dont le filament tourne élégamment, mais aussi d'une LED connectée. Dans cette série, Signify propose trois formes: A19/A60 (ampoule classique à 19,95 euros), ST19/ST64 (oblong à 24,95 euros) et G25/G93 (globe à 29,95 euros).

. © PVL

Les lampes peuvent être commandées et 'dimmées' à distance. Il ne s'agit ici que de lumières blanches, pour la simple raison qu'il faudrait dans le cas contraire prévoir plusieurs filaments dans l'ampoule, ce qui irait à l'encontre du design.

Spots

. © PVL

Si vous souhaitez équiper votre intérieur d'un éclairage intelligent, tournez-vous vers les spots Fugato et Argenta. Signify en présente diverses variantes proposant tant un éclairage blanc que coloré. Ces spots peuvent être eux aussi commandés au moyen d'un bridge ou de Bluetooth. En fonction de la finition, leurs prix varient de 69,99 à 89,95 euros.

Les spots autonomes, à savoir les lampes GU10, ont fait l'objet d'une amélioration, même si cela se résume surtout au fait qu'ils sont devenus plus compacts. Dans les versions précédentes, les variantes Hue des spots ressortaient légèrement de leur support, alors que désormais, ils ont la même taille que les lampes GU10 classiques. Leur prix: 59,95 euros.

Lumière de bougie intelligente

Désormais, Signify sort aussi des lampes E14 en version Hue. Elles se présentent sous la forme de petites bougies dans un logement oblong mat. Elles coûteront 19,95 euros (simple) ou 29,95 euros (double).

. © PVL

Pour la salle de bain, Signify propose aussi plusieurs lampes intelligentes à intégrer dans du mobilier. Le but est de permettre de choisir, le matin par exemple, une lumière blanche vive, et le soir, une lumière plus douce et plus chaude.

Accessoires Le fabricant de lampes d'Eindhoven introduit également quelques accessoires de commande des lampes intelligentes. La fiche Philips Smart notamment est un adaptateur qui peut être télécommandé. Elle vous permet d'allumer et d'éteindre une lampe ordinaire à distance.

. © PVL

Citons enfin le bouton Smart. Il s'agit là d'un petit bouton à presser pour allumer ou éteindre l'éclairage, ou d'en régler l'intensité en y appuyant plus ou moins longtemps. Ce bouton est magnétique et peut donc être installé un peu partout (comme sur un bureau). Il s'avère d'autant plus utile qu'il peut être combiné à un bridge pour permettre, le matin, de choisir une autre coloration lumineuse que le soir. La Smart Plug et le Smart Button reviennent respectivement à 29,95 et 19,95 euros.