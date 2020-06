Mardi, Signify a introduit plusieurs nouveaux produits Philips Hue. Celui qui a attiré le plus l'attention est le Hue Lightstrip Plus. La version rénovée de ce ruban LED supporte à présent Bluetooth et permet de réutiliser les morceaux coupés.

Le précédent Hue Lightstrip Plus pouvait déjà être allongé ou réduit, mais dans ce dernier cas, le morceau coupé n'était plus utilisable. Signify a à présent trouvé une solution. Les utilisateurs pourront en effet dorénavant réutiliser les morceaux coupés ou fixer un ruban lumineux à un autre au moyen du connecteur fourni d'origine (agrandi sur la photo).

A utiliser aussi sans Bridge

En outre, le nouveau ruban LED est à présent équipé de la fonctionnalité Bluetooth. Selon Signify, il est de ce fait plus facile à installer et à utiliser par les consommateurs qui ne sont pas encore familiers avec l'écosystème Philips Hue et qui ne disposent pas d'un Bridge permettant d'intégrer l'éclairage (via wifi) à leur smarthome.

Un Philips Hue Lightstrip Plus de deux mètres revient à 79,99 euros, alors que le prix du ruban d'un mètre est de 24,99 euros.

Le précédent Hue Lightstrip Plus pouvait déjà être allongé ou réduit, mais dans ce dernier cas, le morceau coupé n'était plus utilisable. Signify a à présent trouvé une solution. Les utilisateurs pourront en effet dorénavant réutiliser les morceaux coupés ou fixer un ruban lumineux à un autre au moyen du connecteur fourni d'origine (agrandi sur la photo).En outre, le nouveau ruban LED est à présent équipé de la fonctionnalité Bluetooth. Selon Signify, il est de ce fait plus facile à installer et à utiliser par les consommateurs qui ne sont pas encore familiers avec l'écosystème Philips Hue et qui ne disposent pas d'un Bridge permettant d'intégrer l'éclairage (via wifi) à leur smarthome.Un Philips Hue Lightstrip Plus de deux mètres revient à 79,99 euros, alors que le prix du ruban d'un mètre est de 24,99 euros.