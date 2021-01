La société Signify, ex-Philips Lighting, commercialise une lampe qui protège contre le coronavirus, selon l'entreprise.

Ce type d'éclairage, à UV-C, a la capacité d'inactiver en quelques secondes le virus responsable de la Covid-19. Les UV-C sont nocifs pour la peau et les yeux mais les lampes développées par Signify sont équipées de capteurs et de commandes qui empêchent leur fonctionnement en présence de personnes ou d'animaux.

Les UV-C sont connus de longue date comme virucides et bactéricides et sont utilisés depuis des décennies dans des laboratoires.

Ce type d'éclairage, à UV-C, a la capacité d'inactiver en quelques secondes le virus responsable de la Covid-19. Les UV-C sont nocifs pour la peau et les yeux mais les lampes développées par Signify sont équipées de capteurs et de commandes qui empêchent leur fonctionnement en présence de personnes ou d'animaux.Les UV-C sont connus de longue date comme virucides et bactéricides et sont utilisés depuis des décennies dans des laboratoires.