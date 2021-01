L'appli de messagerie Signal fut ce week-end indisponible pendant plus de 24 heures. Cela est probablement dû au fait qu'en peu de temps, des millions d'utilisateurs supplémentaires sont venus s'ajouter.

Les problèmes se sont manifestés vendredi soir. Ce n'est que vers une heure du matin samedi (heure belge) que l'organisation a annoncé sur Twitter que le service était de nouveau accessible. La panne ne semble cependant pas avoir touché tous les utilisateurs.

Signal ne mentionne pas la cause exacte des problèmes, mais elle précise qu'elle a entre-temps étoffé sa capacité. Cela laisse supposer que les difficultés seraient dues à la brusque croissance de l'entreprise.

Après que Whatsapp ait annoncé la semaine dernière qu'elle allait partager davantage de données avec sa société-mère Facebook, beaucoup d'utilisateurs décidèrent de migrer vers des alternatives telles Signal. Elon Musk et Edward Snowden ont eux aussi vanté cette appli, ce qui fait que très vite, quelques dizaines de millions d'utilisateurs sont venus s'ajouter en moins d'une journée.

Chez Signal, on déclare que des utilisateurs peuvent encore recevoir un message d'erreur, comme l'avertissement 'bad encrypted message'. Cela n'a toutefois aucun impact sur la sécurité des messages de clavardage (chat) et cela peut être résolu en cliquant dans le menu sur 'reset secure connection'. Dans iOS, il s'agit de cliquer sur 'Reset Session' sous l'avertissement 'Received message was out of sync'.

