Sur Signal, il sera désormais possible de bloquer non seulement des numéros, mais aussi de les signaler en tant que pourriel (spam). Le service tentera alors d'identifier les auteurs du spam, sans pour autant visionner les messages cryptés.

Depuis l'été dernier, il est possible d'envoyer aux utilisateurs de l'appli de messagerie Signal un message, s'ils ne figurent pas dans votre carnet d'adresses. Ces requêtes peuvent être refusées et bloquées, mais une option permettant de rapporter les auteurs de spam n'existait pas encore, du moins jusqu'à présent.

Désormais, vous pourrez bloquer et rapporter des messages en tant que spam. L'organisation fait observer qu'en raison du cryptage bout-à-bout, elle ne voit pas quels messages sont expédiés, et n'a pas non plus une vision des photos ou des informations de profils. Mais si un numéro est souvent rapporté comme étant du spam, son propriétaire sera invité à démontrer qu'il ne s'agit pas d'un 'spambot', par exemple sous la forme d'un 'CAPTCHA'.

Une autre mesure de sécurité consiste en ce que les demandes de message contenant un lien ne soient plus présentées comme telles, ce qui fait qu'il sera plus compliqué de cliquer dessus (par mégarde ou non).

