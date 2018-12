Siemens s'empare du spécialiste en câblage COMSA

Le logiciel LDorado de COMSA est le numéro un du marché du câblage automobile et du software d'ingénierie en Allemagne. L'équipe et la technologie COMSA sont, selon Siemens, complémentaires de la division Mentor de Siemens PLM Software. Voilà qui permettra d'étendre plus avant d'importantes possibilités en ingénierie de câblage et en analyse de données conceptuelles dans la gamme de Siemens.

"Ce rachat de COMSA s'inscrit dans l'injection de fonds constants de la part de Siemens dans l'industrie automobile", explique Tony Hemmelgarn, président et CEO de Siemens PLM Software, dans un communiqué.

"La combinaison de Siemens et des solutions et spécialistes de COMSA engendrera un profilage unique dans l'industrie. Conjointement, nous allons amener les systèmes électriques et l'installation de faisceaux de câbles à un niveau supérieur. C'est bien nécessaire pour répondre aux exigences croissantes des véhicules électriques et autonomes. Ces solutions et possibilités sont importantes pour les clients de COMSA et de Siemens dans le monde."

Le rachat proprement dit date du 3 décembre. Le montant versé par Siemens n'a pas été communiqué.

En collaboration avec Dutch IT-Channel.