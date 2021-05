Siemens Mobility a racheté la firme technologique française Padam Mobility, qui fournit des plates-formes et applications commandés par AI pour le transport à la demande et public.

L'organisation SaaS aide les sociétés de transport à proposer des services plus efficients dans les zones tant urbaines que rurales. Ce rachat va renforcer le portefeuille de Siemens Mobility par une infrastructure intelligente ciblant le transport intermodal. 'Voilà qui aidera les sociétés de transport à intégrer et coordonner divers modes de mobilité, afin de faciliter pleinement les déplacements et ce, du premier au dernier kilomètre', déclare-t-on chez Siemens.

Outil de simulation

Padam Mobility a été créée en 2014 et a son siège central à Paris. La plate-forme DRT (Demand Responsive Transport) de l'entreprise est une suite logicielle qui a reçu l'appellation de marque des fournisseurs de transport public qui veulent intégrer des services de transit. Avec cette technologie, les passagers peuvent réserver facilement leur voyage collectif, et les conducteurs voient évoluer leur trajet en temps réel. 'De plus, l'outil de simulation permet aux autorités de transport public de déterminer la meilleure solution de voyage sur base des données fournies, comme les durées d'attente prévues, les estimations de coût et les degrés d'occupation'.

Padam Mobility a déployé ses solutions dans plus de septante endroits en Europe, Asie et Amérique du Nord. Le rachat de l'entreprise est le plus récent exemple de l'engagement de Siemens d'étendre sa gamme de solutions intermodales. Il avait été précédé par les reprises d'Hacon, de Bytemark et d'eos.uptrade. Les détails financiers du rachat n'ont pas été communiqués.

