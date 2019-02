She Goes ICT: faites connaissance avec nos deux top-orateurs

Katleen Gabriels

Nous avons tous et toutes des préjugés: dans le meilleur des cas, nous en sommes bien conscients. Mais bien souvent, tel n'est pas le cas. Il s'agit alors d'un véritable défi lancé à la technologie telle l'intelligence artificielle. La philosophe moraliste Katleen Gabriels (VUB et Universiteit van Maastricht) est spécialisée dans l'éthique informatique et nous expliquera comment la discrimination se glisse dans la technologie IT. Et ce que les programmeurs peuvent en apprendre. Envie d'en découvrir déjà un avant-goût? Visionnez dans ce cas ici sa contribution à l'Universiteit van Vlaanderen:

Rumman Chowdhury

Capitalisant sur le même thème, Rumman Chowdhury, dont la passion se trouve à la croisée de l'intelligence artificielle et de l'humanité, nous tiendra aussi en haleine le 28 février. Depuis 2013, elle est 'data scientist' et développeur AI, mais elle a aussi étudié les sciences sociales. Qu'en est-il des 'gender bias' (préjugés sexistes) dans l'AI? Comment les humains doivent-ils appréhender les machines? Quel est l'impact sur le leadership? Et quelles sont les erreurs d'opinion courantes dans le domaine de l'AI? Rumman Chowdhury - qualifiée par InformationWeek d'un des dix 'Most Influential AI and machine learning experts' - répondra à toutes ces questions. Découvrez ici la conférence TedX qu'elle avait tenue l'année dernière encore: